Esce di strada con l’auto in stato di ebbrezza e, dopo un controllo, si scopre che sta girando con un intero arsenale sotto il sedile dell’auto: una mannaia da cucina, un coltello da cucina e un coltello a serramanico di oltre trenta centimetri più una carabina giocattolo priva del tappo rosso. Un cuoco trentenne di Pula, incensurato è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, nonché per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Verso le 6,30 in via Montesanto il trentenne è uscito di strada mentre era alla guida della propria autovettura, rimanendo fortunatamente illeso.

Il successivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Pula ha comportato, fra gli accertamenti necessari, la verifica dello stato di sobrietà del protagonista dell’incidente, così come richiesto dal codice della strada. È emerso pertanto alla prova dell’etilometro un tasso alcolemico pari a 1,53 grammi per litro al primo accertamento e di 1,49 al secondo, con conseguente inevitabile ritiro della patente di guida.

Ma non è finita qui. Da una verifica all’interno dell’autovettura i militari hanno potuto apprendere come l’uomo avesse a seguito un campionario di oggetti che non è possibile portare a spasso, in particolare, posti sotto al sedile, una mannaia da cucina della grandezza di 31 cm, un coltello da cucina della lunghezza di 33 cm, un coltello a serramanico della lunghezza di 22 cm più una carabina giocattolo priva del tappo rosso. Il tutto è stato posto sotto sequestro probatorio penale. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni esaurienti in ordine al perché custodisse all’interno della propria autovettura tali oggetti atti ad offendere.

