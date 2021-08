I dati parlano chiaro: su dieci pazienti ricoverati in ospedale in Sardegna, nove sono non vaccinati. Tra questi, la maggior parte appartengono ai cosidetti “novax”, coloro che rifiutano categoricamente la somministrazione vaccinale.

Il direttore del Presidio ospedaliero unico di Cagliari, Sergio Marracini, conferma quanto affermato già all’inizio del mese: “La percentuale dei ricoveri dei non vaccinati supera di gran lunga il 95% di media”.

La variante Delta galoppa e continua a colpire chi ancora non ha ricevuto il vaccino anti-Covid, abbassando l’età media dei pazienti ricoverati, spesso anche giovani ragazzi e bambini.

L’ondata novax, quindi, rischia di mettere in seria difficoltà le strutture ospedaliere e il personale sanitario che si trova costretto a mandare a casa chi è ritenuto “meno grave”, poiché le terapie intensive superano già la soglia massima dei posti letto occupati e l’area medica l’ha quasi raggiunta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it