I manifesti novax ritrovati a Cagliari hanno scosso l’opinione pubblica e non solo: ad intervenire è stata anche la scrittrice Michela Murgia con un post su Instagram, rivolgendosi direttamente all’amministrazione comunale. Di seguito, l’intervento del sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, che ha escluso ogni coinvolgimento del Comune.

Ma le polemiche non si sono placate, e nella serata di ieri hanno preso posizione i due esponenti dem, Romina Mura e Andrea Frailis che in una nota fanno sapere che stanno predisponendo un esposto da depositare presso la Procura di Cagliari.

“Riteniamo – scrivono Mura e Frailis – che non possano essere diffusi messaggi così fuorvianti e pericolosi per la salute pubblica in un momento così delicato della pandemia. Riteniamo altresì perfino più grave che ne sia stata autorizzata l’affissione”.

