Il periplo della Sardegna con una moto d’acqua. Lo ha concluso oggi l’adventure rider Simone Zignoli, partito lo scorso 21 agosto in sella a una moto d’acqua WaveRunner della Yamaha, ha affrontato in solitaria la circumnavigazione della Sardegna. Il progetto – raccontato nel profilo ufficiale youtube della Yamaha – è stato chiamato “The Mark of Adventure”, il segno dell’avventura.

Durante il viaggio sono state descritte iniziative imprenditoriali e progetti che vedono l’isola in prima linea nello sviluppo sostenibile.

Zignoli è partito dall’Isola di Coluccia, paradiso naturale protetto nel nord Sardegna, per dirigersi all’Isola di Molara, Portu Cuau, Marina di Teulada, S. Antioco, Stintino/Isola dell’Asinara) per giungere oggi nuovamente all’Isola di Coluccia.

