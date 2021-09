Tra cure, liste d’attesa e reparti bloccati, un giorno in terapia intensiva costa 9 mila euro a paziente. Il calcolo è stato fatto dal quotidiano “La Stampa” di Torino. Tirando le somme, per capire quanto costa ciascun ricoverato in terapia intensiva in Sardegna è sufficiente moltiplicare 9mila euro (il costo di ciascuna terapia intensiva) per il numero di ricoverati in tutte le strutture sarde: 233. Il risultato è oltre due milioni di euro al giorno. Tradotto: non vaccinarsi manda in tilt il sistema sanitario.

L’incidenza dei ricoveri infatti è dieci volte maggiore tra chi rifiuta l’immunizzazione. “Più sono i no vax, più aumenta la probabilità di nuove varianti e il contagio di soggetti a rischio di malattia severa anche se vaccinati” spiega La Stampa.

Oltre ai costi vivi, ci sono infatti i reparti bloccati dall’urgenza di concentrare posti letto e personale sanitario sui malati Covid, liste di attesa che si allungano per le visite e gli interventi chirurgici necessari a chi soffre di altre patologie.

