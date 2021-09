“Tra il tardo pomeriggio di oggi e la sera andrà via crescendo il rischio di temporali intensi, localmente a carattere di nubifragio e in lenta propagazione/stazionari, sul Cagliaritano e in particolare sul Capoterrese ed il Sarrabus in propagazione poi dopo la mezzanotte, all’Ogliastra e poi domani mattina ai settori nord orientali”. Lo scrive su FB il meteorologo Matteo Tidili. “Domani pomeriggio la fenomenologia convettiva si estenderà a gran parte del centro nord isolano, risultando più intensa sui settori interni ed orientali, specie tra Gallura e Baronia dove, con l’evoluzione del minimo sul Tirreno, le precipitazioni potranno insistere fino a tardi”.

