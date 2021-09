Si trova a Porto Pino la spiaggia del Sulcis caratterizzata da un manto rosa simile a quello della spiaggia interdetta dell’isola di Budelli. La caratteristica colorazione rosa non è dovuta alla presenza di corallo, come si potrebbe pensare, ma dalla presenza della miniacina miniacea, un organismo unicellulare che costruisce dei gusci calcarei di colore rosa. Questo organismo si insedia sulle foglie della posidonia oceanica. Quando muore, le conchiglie cadono sul fondale e possono venire trasportate dalle correnti fino a riva dando una colorazione rosa a spiagge come la famosa Spiaggia Rosa dell’isola di Budelli alla Maddalena, Elafonissi nell’isola di Creta. E a Porto Pino. Dove sarebbe opportuno vigilare affinché qualche collezionista di sabbia non la depredi.

