Quante volte, al volante dell’auto, abbiamo sentito l’irrefrenabile stimolo di rispondere al messaggino su whatsapp o di mandare un vocale. Oppure di rispondere alla telefonata della vita. Moltissimi incidenti stradali sono causati proprio dall’uso del telefonino mentre si guida. “Concentrarsi sulla strada” è il tema della campagna che vedrà impegnato da domani 16 al 22 settembre 2021 il Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna”.

La campagna Roadpol “Focus on the road” (Concentrarsi sulla strada) si svolgerà su tutto il territorio nazionale ed europeo. Per il suddetto periodo saranno intensificati i servizi che vedranno impegnati gli agenti lungo le principali arterie stradali sarde, con specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, smartphones, cuffie sonore) e del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere da parte degli utenti della strada, attraverso anche l’utilizzo di strumenti omogenei.

L’obiettivo di ROADPOL è quello di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030, con operazioni congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche volte alla prevenzione, informazione e comunicazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it