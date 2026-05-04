Sassari, schianto tra auto e furgone: due feriti estratti dai Vigili del fuoco

Grave incidente nel pomeriggio a Sassari, lungo la strada di collegamento verso Ittiri, nei pressi della zona di Piandanna. Intorno alle 17, una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per uno scontro tra un’auto e un furgone, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

All’arrivo dei soccorritori, il conducente dell’auto risultava bloccato all’interno dell’abitacolo a causa del violento impatto. I Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per stabilizzare il ferito, prima di procedere con le operazioni di estrazione utilizzando attrezzature specifiche come divaricatore e cesoie.

Entrambi gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasferiti al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Sassari, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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