Il 2 luglio 2020 quattro pescatori di Sorso sono partiti da Santa Teresa di Gallura con la loro imbarcazione per raggiungere l’area protetta francese delle Bocche di Bonifacio. Le motovedette locali, come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, li hanno intercettati e i pescatori si son dati alla fuga, ma son stati comunque raggiunti, scortati e identificati dalle autorità.

A quasi un anno dall’accaduto, sono stati arrestati con un mandato di cattura europeo, ma poi dopo due giorni stati subito scarcerati con obbligo di firma

L’estradizione era già nell’aria, così i pescatori si son rivolti alla Corte d’Appello e alla Cassazione, seppur invano. Per tutti e quattro è stato dato l’ordine di cattura, ma per uno di loro non è ancora stata eseguita l’estradizione.

I tre pescatori sono ora a Parigi, dove saranno sottoposti a una prima udienza per convalidare l’arresto ed essere trasferiti ad Ajaccio. Nel capoluogo della vicina isola verranno processati con rito direttissimo e, probibalmente già questo fine settimana, potranno fare ritorno a casa.

In caso di condanna da parte dei giudici francesi, dovranno scontare la pena in Italia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it