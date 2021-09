La linea marittima in convenzione pubblica fra i porti di Civitavecchia, Arbatax e Cagliari, servita fino a pochi giorni fa da Compagnia Italiana di Navigazione sarà operata per i prossimi sei mesi da Grimaldi Euromed, la compagnia di traghetti controllata da Grimaldi Group. L’indiscrezione arriva dal quotidiano online specializzato nel trasporto marittimo Shipping Italy.

Il quotidiano, riferendosi al recentissimo question time alla Camera dei deputati sulla continuità territoriale in Sardegna, riporta le parole del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. “La procedura aperta per l’affidamento del servizio si è conclusa senza presentazione di offerte. Analogo esito hanno avuto le procedure negoziate indette, rispettivamente, in data 21 maggio 2021 e in data 25 giugno 2021. In relazione a detta linea, in data 20 luglio 2021, il Ministero ha provveduto a effettuare una consultazione dei principali operatori del settore propedeutica all’eventuale affidamento diretto”. Poi la novità: “All’esito della consultazione – e questa penso sia una buona notizia – è stata selezionata un’offerta, che prevede la prosecuzione del servizio sulla citata linea per un periodo di sei mesi nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo servizio per la durata di 5 anni. Quindi, la continuità è assicurata”.

La compagnia di navigazione che opererà questo collegamento, secondo le indiscrezioni del quotidiano online, è Grimaldi “con la nave ro-pax Catania, traghetto del 2003 in grado di trasportare a una velocità di 23 nodi 2.250 metri lineari di carico rotabile più 170 auto e 800 passeggeri in 93 cabine”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it