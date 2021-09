Uno degli esemplari di piante carnivore presenti nel territorio italiano si trova proprio in Sardegna. Sui monti di Seui cresce infatti l’esemplare chiamato Pinguicula Sehuensis dall’équipe di studiosi dell’Università di Cagliari che l’ha scoperta. È una specie molto rara e in via di estinzione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it