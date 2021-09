“Guardate in che condizioni disastrose si trova il Terrapieno di Cagliari”, scrive in una nota Valerio Piga del collettivo ambientalista Arrosa – Difensori della natura.

“Pavimentazione sconnessa e sporca – scrive Piga – rifiuti, transenne, reti protettive, ceppi di alberi mai sostituiti e tanto altro. Eppure si chiama Terrapieno Endrich, un personaggio politico, come ideali, molto vicino all’attuale sindaco. Non hanno neanche rispetto per la ‘loro’ storia.”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it