La pista ciclabile in Via Castiglione, appena ripristinata dal Comune di Cagliari, fa già arrabbiare i ciclisti. Come in Via Dante, in Via Is Mirrionis e nella quasi totalità delle strade di Cagliari i tecnici, che evidentemente non sono abituati ad usare le due ruote, hanno fatto rifare l’asfalto ma non si sono preoccupati di mettere mano alle caditoie per pareggiarle al piano stradale. Cosicchè la pista ciclabile rischia di rivelarsi una trappola pericolosissima per i ciclisti cagliaritani.

“Queste sono le basi – evidenzia su Fb la Fiab Cagliari – Se una bicicletta malauguratamente passa sopra quel dislivello, per giunta in discesa come in questo caso, rischia di ribaltarsi e il ciclista di farsi molto male. E i danni li paga il Comune di Cagliari, e quindi di riflesso tutti i cittadini cagliaritani, mica il singolo ingegnere che non si è accorto di questa grave mancanza! Si ponga rimedio quanto prima”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it