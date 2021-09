Sono stati individuati e tratti in arresto nel corso della notte i due autori del triplice accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio a Cagliari, all’interno di un’autofficina in via Dolcetta. Si tratta di un uomo di 46 anni, pregiudicato e del complice di 40 anni, entrambi di Sestu. Gli investigatori della Terza Sezione della Squadra Mobile di Cagliari hanno ricostruito cosa è successo ieri grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza della zona, a quella in funzione nell’officina e attraverso il racconto fatto da alcuni testimoni e da una delle vittime.

L’uomo di 46 anni è arrivato nell’officina intorno alle ore 17 a bordo dell’autovettura del complice; è sceso dalla macchina e con un’azione repentina ed estremamente violenta ha aggredito i tre presenti scagliandosi su di loro con due coltelli e poi accanendosi sul più grande dei fratelli Pruner; tutto questo mentre il complice assisteva impassibile alla scena. Al termine i due sono risaliti a bordo dell’autovettura con la quale erano arrivati e si sono allontanati a forte velocità.

L’aggressore ha abbandonato sul posto i due coltelli da cucina utilizzati, uno con una lama di trenta centimetri l’altro con una lama di quindici centimetri. I due indagati sono stati rintracciati dagli uomini della Sezione Falchi della Squadra Mobile nelle rispettive abitazioni a Sestu. Sono stati tratti in arresto per tentato omicidio e lesioni gravissime in concorso. Si trovano ora nel carcere di Uta. I tre meccanici feriti sono ricoverati in prognosi riservata, dopo esser stati sottoposti tutti a intervento chirurgico.

