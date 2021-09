Domani, giovedì 30 settembre, alle ore 10, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari, verrà presentato ufficialmente l’evento artistico celebrativo ‘Luigi’ in onore di Gigi Riva.

L’opera inedita, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, andrà in scena in anteprima giovedì 11 novembre 2021, alle ore 21 presso l’Auditorium del Conservatorio “G.P. da Palestrina”. Ma per ospitare un pubblico più ampio si è pensato di inserirla in programmazione per il 2022 anche al Teatro Lirico di Cagliari.

Il progetto, interamente ideato dal creativo Giorgio Pitzianti, coprodotto con il Conservatorio di Cagliari, istituzione accademica di Cagliari, e in stretta collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari con le sue maestranze, vedrà il coinvolgimento artistico dell’attore e doppiatore Luca Ward che con la sua voce e capacità interpretativa aiuterà lo spettatore ad intraprendere un viaggio introspettivo nel cuore di Luigi.

“Mi sento privilegiato – afferma l’autore Giorgio Pitzianti – nell’aver avuto la possibilità di sviluppare questo progetto artistico che spero possa realmente raggiungere tutti, non solo gli appassionati di calcio, con l’auspicio che possa essere in grado di avvicinarci a Luigi Riva oggi, attraverso una nuova luce.”

La presentazione sarà guidata dalla giornalista sarda di Sky Sport e de L’Unione Sarda Valentina Caruso e saranno presenti il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, l’assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau, il responsabile della Comunicazione e Relazioni esterne della Fondazione di Sardegna Graziano Milia, Roberta Loi (Regione Autonoma della Sardegna), il direttore del Conservatorio di Musica di Cagliari Aurora Cogliandro, il compositore Christian Cassinelli, il pianista Riccardo Leone, l’autore dell’opera Giorgio Pitzianti.

