Questa mattina alle 10 a Cagliari un uomo di 38 anni di Villacidro, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in via Roma, lato porto. I militari avevano notato una figura allontanarsi rapidamente con uno zaino appena rubato dall’interno di una Fiat Freemont, di proprietà di una donna, trentottene, del posto.

I militari son stati attratti dal fatto che l’uomo avesse abbandonato lo zaino proprio nel momento in cui li ha visti avvicinarsi. Dopo alcuni approfondimenti, si è scoperto essere lui l’autore del furto e con alcuni accertamenti mediante le telecamere di videosorveglianza è stato confermato il sospetto. L’uomo ha spaccato il vetro sinistro dell’auto per estrarre lo zaino, che è stato di seguito restituito alla proprietaria.

L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e condotto presso il Palazzo di giustizia dov’è stato presentato all’autorità giudiziaria per la celebrazione del rito direttissimo, davvero in tempo reale. L’arresto è stato convalidato nella mattinata stessa e sono stati concessi alla parte i termini a difesa.

