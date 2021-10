Pomeriggio rovente nel sud Sardegna, con temperature superiori ai 30°C specialmente nelle piane interne e occidentali, per via di correnti calde di scirocco che preannunciano il fronte freddo in avanzamento dalle Baleari. Tra il pomeriggio e la sera, ha annunciato questa mattina il meteorologo Matteo Tidili a Buongiorno Regione (Rai Regione), rovesci e temporali sparsi interesseranno la porzione settentrionale dell’isola, risultando localmente intensi e accompagnati da isolate grandinate, tra Gallura, Monteacuto e Baronie.

Solo da questa notte ci sarà un sensibile calo delle temperature che per gran parte della settimana si manterranno su valori inferiori alle medie di questo periodo.

