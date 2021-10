Una donna di 65 anni è morta questa mattina alla stazione ferroviaria di Serramanna, travolta da un treno in transito. L’incidente, stando alle prime ricostruzioni, degli agenti della polizia ferroviaria, è avvenuto intorno alle 12,30. La donna, residente a Serramanna, stava attraversando i binari dal varco di un passaggio a livello trascinando un carrello della spesa, probabilmente mentre le sbarre erano abbassate. Forse pensava di superare velocemente i binari, ma il carrello deve averle rallentato i movimenti. Proprio in quel momento è arrivato un convoglio che l’ha travolta. Sul posto sono arrivati i medici del 118, gli agenti della polizia ferroviaria e l’elisoccorso, ma per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it