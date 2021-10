Divieto di sosta e di circolazione sui marciapiedi e contromano. Transito consentito nelle strade urbane e nelle zone 30. Circolazione consentita solo su pista ciclabile o ciclopedonale, laddove presente. Limite di velocità di 25 km/h su carreggiata e 6 km/h su aree pedonali e ZTL. Le società di sharing che vogliono garantire il servizio dovranno essere in grado di limitare automaticamente la velocità in zone pedonali e ZTL. Sosta consentita solo negli appositi spazi predisposti dagli operatori secondo le indicazioni dell’Amministrazione. Non si potrà parcheggiare negli stalli riservati ad auto, moto e biciclette.

Sono le nuove regole appena approvate dalla Giunta per l’utilizzo dei monopattini dopo che nei giorni scorsi i veicoli in affitto erano stati ritirati dalla città. Sull’obbligo del casco, annunciato più volte, si attendono ancora le decisioni della commissione Trasporti della Camera.

“In un paio di mesi riavremo i monopattini in città, con più ordine, sicurezza e regole chiare per tutti” scrive sulla sua pagina social il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, annunciando che nei prossimi giorni sarà bandita una manifestazione d’interesse che stabilirà le regole di partecipazione dei diversi soggetti.

La situazione era precipitata dopo che, in assenza di regole certe, il Comune aveva interdetto l’affitto dei veicoli per far fronte alla giungla di mezzi che sfrecciavano nelle strade cittadine occupando anche i marciapiedi o i parcheggi riservati ai disabili. C’era stata anche un’interrogazione della consigliera Francesca Mulas che chiedeva al comune cosa avesse intenzione di fare per arginare questa situazione. Sono fioccate circa 70 sanzioni in un anno, comminate a titolari delle aziende e utenti. Nonostante tutto, le società hanno continuato ad affittare i monopattini fino a che, lo scorso 24 settembre il Comune ha imposto il ritiro dei mezzi, pena l’esclusione dalla partecipazione del bando di gara per l’affidamento del servizio.

