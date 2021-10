“Le città possono mettere in atto politiche europee sulle quali a volte i governi nazionali sono un po’ timidi”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli durante il suo discorso alla cerimonia per il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.

“Cambiamento climatico, lotta alla povertà, uguaglianza sociale e immigrazione sono tutti temi sui quali le città e i territori possono fare molto. Se, ad esempio, ogni città adottasse 10 famiglie di rifugiati trasformeremmo l’emergenza in un’opportunità. Il contributo e le politiche dei territori sono determinanti – ha aggiunto Sassoli -. La UE non è solo le istituzioni di Bruxelles, ma è l’insieme dei suoi territori, delle sue regioni, delle sue città, che lavorano in sintonia con le istituzioni europee”.

