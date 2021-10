Come previsto da Giommaria Cuccu, responsabile porti per Uiltrasporti Sardegna, il porto di Cagliari non si è lasciato coinvolgere dalle proteste dei portuali di Trieste, che hanno indetto uno sciopero ad oltranza finché non verrà rimosso l’obbligo dell’esibizione del Green pass alle partenze e agli arrivi. Allo stesso modo, anche nei porti di Olbia e Porto Torres non è previsto alcun blocco del lavoro.

Le ragioni potrebbero essere due: il 90% dei lavoratori sardi è già vaccinato e dal prossimo lunedì alla stazione di piazza Matteotti, proprio di fronte al porto di Cagliari, sarà possibile effettuare un tampone gratuito per ottenere la certificazione verde. Questo servizio, promosso dal Comune di Cagliari e dalla Croce Rossa Italiana, resterà attivo fino al 31 dicembre. Fino a quella data, quindi, non c’è alcunché di cui preoccuparsi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it