Un operaio cagliaritano è morto ieri sera in un’azienda nella zona industriale di San Sperate. L’uomo è precipitato per parecchi metri da un’impalcatura sbattendo violentemente la testa. Nonostante il soccorso del personale del 118, accorso immediatamente dopo l’allarme dei colleghi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Dolianova per i rilievi.

