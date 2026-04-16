Sant’Antioco, pesce senza tracciabilità: maxi sequestro della Guardia Costiera

Operazione congiunta della Guardia Costiera di Sant’Antioco e della Asl Sulcis Iglesiente contro la pesca illegale. Nel corso dei controlli, i militari hanno sequestrato oltre 1.700 chilogrammi di prodotti ittici all’interno di uno stabilimento all’ingrosso, risultati non conformi alla normativa vigente perché privi della documentazione di tracciabilità.

Il controllo ha fatto emergere diverse irregolarità: oltre al prodotto ittico, è stata sequestrata anche una cella frigorifera priva delle necessarie autorizzazioni. Nei confronti dell’esercente sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 11.500 euro, in linea con quanto previsto dalle norme in materia di pesca e sicurezza alimentare.

A seguito delle verifiche sanitarie effettuate dal personale veterinario della Asl, una consistente quantità del pescato sequestrato è stata dichiarata idonea al consumo umano. Per questo motivo, anziché essere distrutta, verrà destinata alla solidarietà.

I prodotti saranno infatti consegnati alla Caritas e ad altri enti assistenziali del territorio, contribuendo concretamente al sostegno delle persone in difficoltà.

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