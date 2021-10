Sono voci – per ora non confermate – ma circolano sempre più insistentemente negli ambienti di Palazzo. Dicono che nella prossima tornata elettorale, alle elezioni amministrative di Cagliari, potrebbero esserci delle sorprese.

Ci sono due personalità di peso che potrebbero giocare un ruolo importante nell’elezione del prossimo primo cittadino del capoluogo. Il primo nome è quello di Gianni Chessa. Attualmente assessore al Turismo dell’esecutivo guidato dal presidente Christian Solinas, Chessa è stato anche assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cagliari nella Giunta guidata da Massimo Zedda.

Il secondo nome è quello di Nicola Grauso. Imprenditore geniale, Grauso è da tempo lontano dal terreno della politica, che però ha praticato intensamente negli anni Novanta. Fondatore dell’emittente radiofonica Radiolina, tra le prime radio libere italiane, e di Videolina, ancor oggi la televisione privata sarda con i maggiori ascolti, ex editore de L’Unione Sarda, Grauso è stato uno dei primi al mondo a puntare parecchie fiches sulla scommessa di Internet, dando vita a uno dei primi Isp del mondo, Video On Line, con punti d’accesso in ogni angolo d’Europa. Nel 1997 Grauso entrò in contrapposizione con la Giunta regionale di centrosinistra della Sardegna e scese in politica dando vita al Nuovo Movimento.

Se fossero confermate, le voci farebbero nascere molto anticipatamente un certo fermento intorno all’attività elettorale del Municipio del capoluogo, oggi saldamente in mano al sindaco di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu. Che ruolo giocherà Chessa? E cosa farà Grauso?

