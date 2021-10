I no green pass hanno manifestato a Cagliari con un corteo iniziato in una blindata piazza Garibaldi e concluso in piazza del Carmine quando tutti i militanti anti certificato verde si sono presi per mano in un grande girotondo attorno alla statua della Madonna del Carmine al grido di “Trieste”, evocando la città in cui per protesta è stato bloccato il porto. Il video da via Manno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it