Il Comune di Cagliari ha programmato per la mattina di giovedì 28 ottobre (a partire dalle 8) una disinfestazione per prevenire la diffusione di scarafaggi. Le aree interessate dall’intervento sono le vie: Asproni (angolo via 29 Novembre), Regina Margherita (angolo via Dei Pisani), Trieste (angolo via Maddalena), Mameli (angolo via Sassari), Sant’Efisio e Toscana.

Il Comune invita i residenti nelle aree interessate ad allontanare dalla strada biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici; gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l’ultimazione della stessa. È inoltre vietato transitare o stazionare nell’area in questione, durante il trattamento e nei trenta minuti successivi.

