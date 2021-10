Questa notte sono sbarcati sulla spiaggia di Su Giudeu, in località Chia, 17 migranti di presunta nazionalità algerina. Di questi, due sono giovani ragazze: una di loro è probabile che sia minorenne così come un altro giovane.

Per i controlli di rito sono intervenuti i carabinieri della stazione di Domus de Maria insieme ai colleghi della stazione di Sarroch, in seguito a una segnalazione della centrale operativa dell’Arma di via Nuoro a Cagliari.

I migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Il natante dotato di un motore fuoribordo da 40 cavalli è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro. L’Autorità Giudiziaria cagliaritana è stata informata di quanto accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it