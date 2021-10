Il progetto “Archeologika”, promosso dall’Assessorato regionale del Turismo e dalla Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano per incentivare il turismo culturale nella Sardegna dell’interno, con particolare riferimento al segmento legato al patrimonio archeologico, presenta un ciclo di eventi sinergici che si svolgeranno in una tre giorni completamente gratuita, il 5-6-7 novembre 2021, attraverso un percorso immersivo e multisensoriale, ricco di appuntamenti e attività, alla scoperta della nostra storia. “Per la prima volta nella storia sarda proviamo a valorizzare il turismo dell’interno con un progetto organico e ricco di eventi: vogliamo portare i turisti a scoprire il nostro straordinario patrimonio archeologico e allungare la stagione turistica, per farlo abbiamo coinvolto soggetti pubblici e privati in un lavoro divulgativo ma anche rigorosamente scientifico che renderà il progetto adatto a tutte le fasce d’età” ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. Il format prevede: un expo, seminari e convegni, educational e press tour, azioni promo-pubblicitarie e la presenza di alcuni testimonial d’eccellenza, e culminerà con Nuragica – “Il più sorprendente viaggio nel tempo tra ricostruzioni e realtà virtuale” alla Fiera di Cagliari.

L’importante ciclo di eventi nasce per favorire la promozione del turismo archeologico e culturale della Sardegna ed è realizzato nell’ambito dell’accordo di collaborazione interistituzionale ex articolo 15 delle 241/1990 tra la Regione Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Agricoltura e la Camera di Commercio IAA di Cagliari-Oristano. Per la realizzazione operativa la Camera di Commercio si è avvalsa della propria Azienda Speciale Centro Servizi promozionali per le Imprese/Fiera della Sardegna.

Gli eventi sono ideati in modo da risultare coerenti con le limitazioni determinate dalla pandemia COVID-19 e dalle conseguenti prescrizioni alla realizzazione di eventi fieristici ed espositivi. EXPO La fase espositiva sarà realizzata nel quartiere fieristico di Cagliari e troverà il suo clou nei giorni 5 e 7 novembre 2021. Verranno qui ospitate ricostruzioni scenografica di ambienti a caratterizzazione storico-archeologica della Sardegna. Saranno, inoltre, allestiti degli stand a disposizione delle aziende di servizi culturali e turistici interessati a proporre e ad organizzare l’offerta di pacchetti turistici e di percorsi guidati.

L’esposizione è aperta alla partecipazione delle strutture museali della Sardegna con particolare ma non esclusivo riferimento a parchi archeologici e musei locali. Sarà proposto un percorso multimediale sulla storia archeologica sarda studiato per appositamente per l’occasione. Sarà invece riproposta la mostra Nuragica che tanto successo ha riscosso in altre località sarde. Entrambi i percorsi saranno accompagnati da diversi momenti di animazione e incontri esperienziali proposti nell’ambito di laboratori di archeologia sperimentale esperienziali e dimostrativi di archeologia sperimentale.

