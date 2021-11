Non bastava la muffa. Adesso la piscina di Terramaini chiude per topi. Lunedì la piscina olimpionica, appena riaperta giovedì scorso, resterà infatti chiusa dalle 7 alle 12 per consentire un intervento di derattizzazione “già programmato a seguito di un sopralluogo effettuato il 18 ottobre scorso”, precisa il Comune di Cagliari.

