Un altro albero crolla a Cagliari. Stanotte quando era passata da poco la mezzanotte, un grosso ramo è caduto improvvisamente in mezzo alla strada in via Dante, all’altezza dei campi dell’Ossigeno.

L’impatto, avvenuto in una serata abbastanza calma e non particolarmente ventosa, è stato attutito dai tralicci dell’elettricità. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o auto, anche perché a quell’ora la strada non era trafficata.

Restano i dubbi sulla tenuta degli alberi cagliaritani, visti i tanti crolli improvvisi. Altri analoghi episodi si sono verificati recentemente in piazza Arsenale, a Castello, e in via Vesalio, davanti al l’ingresso del parco di Terramaini. (Michele Zorco)

