Questa mattina poco dopo le 10, tra la ex 131 e la strada provinciale 24, al bivio per Sorso, c’è stato un grave incidente stradale con tre feriti. La causa è da ricercare probabilmente in una mancata precedenza, per cui una Kia e una Hyundai si sono scontrate ed entrambe si sono ribaltate.

Sul posto sono intevenuti i Vigili del fuoco, due ambulanze e l’elisoccorso. Le tre persone coinvolte sono state trasportate in ospedale: una di loro è stata portata d’urgenza con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari, mentre gli altri due si trovano all’ospedale civile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it