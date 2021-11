Si iniziano a contare i danni della pioggia copiosa caduta questa mattina su Cagliari. Verso metà mattina è crollato un muro di protezione in via Is Maglias sopra due utilitarie parcheggiate. Inizialmente non si riuscivano a chiamare nè i vigili del Fuoco nè il 112.

