Si celebra domani la Giornata internazionale del gatto nero, il Black Cat Day 2021. Si tratta, si legge in un comunicato stampa, di “una giornata pensata per superare le superstizioni attorno a questo felino vittima nel mondo ancora oggi di moltissimi pregiudizi”. Giunta alla sua sedicesima edizione, la giornata del Gatto Nero è stata ideata inizialmente dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ma con il tempo diventato patrimonio comune di tutti gli amanti dei gatti neromantati.

Sono diverse centinaia le iniziative che si svolgeranno tra la giornata di domani e il fine settimana in tutta Italia ma anche in altri paesi europei e dell’est asiatico dove la figura del gatto nero è considerata portatrice di fortuna anziché portatore di jella come invece succede ancora da noi.

“Sono oltre mezzo milione i gatti neri presenti nelle famiglie italiane, ed altrettanti si pensa siano presenti nelle colonie feline in quanto il gatto nero proprio a causa del vecchio retaggio che lo indica come portatore di sfortuna è il gatto meno adottato sia in Italia che in Europa- scrive in una nota l’AIDAA promotrice della giornata- e ancora oggi molti vengono uccisi sia a causa degli incidenti stradali, ma anche per combattere la sfortuna ed in alcuni casi per fare sacrifici animali da parte di alcune sette pseudo sataniste. Noi- conclude AIDAA- abbiamo voluto questa giornata per tutelare il gatto nero ed oggi vogliamo ribadire che questo bellissimo animale non solo non porta sfortuna, ma è invece foriero di ventura, ed invitiamo tutte le famiglie che lo vogliano ad adottarne uno con lo scopo di arrivare ad avere entro l’anno prossimo 100.000 gatti neri in più nelle case degli italiani”.

