Più che per meriti accademici o politici la sua fama è legata alle esilaranti imitazioni di Maurizio Crozza e alla partecipazione alla trasmissione dei Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Eppure l’ex senatore di Forza Italia Antonio Razzi è diventato un personaggio popolare e molto amato dal popolo del web. Per giunta molto legato alla Sardegna. Non si comprende però il motivo per cui il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti lo abbia invitato tra le personalità che hanno presenziato ieri mattina alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Ateneo sassarese.

“Questa mattina, presso l’università di Sassari ho assistito all’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 – scrive Razzi sulla sua pagina FB – insieme a me erano presenti: La presidentessa Del Senato Maria Elisabetta Casellati, l’Onorevole Vittorio Sgarbi, il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, il Sindaco Di Sassari Nanni Campus e tante altre personalità importanti! Ringrazio ancora il magnifico Rettore Gavino Mariotti per l’invito a questa bellissima cerimonia, e faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo anno accademico a tutti i ragazzi, ma anche ai Docenti!

