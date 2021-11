È deceduta nella serata di ieri l’anziana donna che lo scorso 4 novembre era stata investita insieme alla figlia sull’attraversamento pedonale in via Quirra da un autocarro condotto da un uomo che guidava sotto l’effetto dell’alcol. Le due donne erano state immediatamente ricoverate in gravi condizioni in codice rosso al Brotzu e al Policlinico universitario. Si aggrava pertanto la posizione dell’investitore, P.A. di 55 anni, risultato positivo all’alcoltest, ora accusato di omicidio stradale.

