“Noi di Fratelli d’Italia siamo stati i primi a denunciare la presenza della mafia nigeriana nell’Isola: terra di conquista per un business sull’immigrazione che – solo la sinistra – continuava a non vedere e a parlare di percezioni errate da parte dei cittadini”. A sostenerlo è il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Difesa Salvatore Deidda in merito alla maxi operazione che ha coinvolto anche la città di Cagliari.

“Molteplici le interrogazioni e le risoluzioni presentate dal sottoscritto alle quali, sia il Governo Conte I, Conte II e l’attuale non hanno mai risposto. Oggi, finalmente – conclude Deidda – la situazione è sotto gli occhi di tutti. Un ringraziamento speciale ai finanzieri del comando provinciale di Cagliari e del servizio centrale investigativo criminalità organizzata Cagliari, circa seicento, impegnati in questa operazione”.

