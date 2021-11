Il Comune di Cagliari tra i precursori a livello nazionale: è stata infatti promossa una delle prime campagne informative in Italia sulla pratica della cremazione, accompagnata dallo slogan “Una scelta che non muore mai”.

Prevista dalla legge regionale in materia, la campagna mira a sfatare gli stereotipi e i pregiudizi sulla cremazione, informando i cittadini sulla sua bontà e convenienza: è infatti consigliata dal punto di vista igienico-sanitario, viene consentita anche dalla Chiesa Cattolica ed è la pratica funebre che riduce maggiormente i costi per i singoli e per la collettività.

Le ceneri, raccolte in un’apposita urna cineraria sigillata, possono essere tumulate in nicchie o cinerari familiari, affidate in abitazione, disperse in natura o disperse nell’area cimiteriale del Comune di Cagliari denominata “Il Giardino dei Ricordi”.

La campagna informativa è stata proposta attraverso quattro video (uno informativo e tre emozionali) che vi proponiamo nei link sottostanti, oltre a banner che potrete vedere sui canali social del Comune di Cagliari.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.comune.cagliari.it

Di seguito alcuni video:

https://www.youtube.com/watch?v=aaArUfk74YE&t=63s

https://www.youtube.com/watch?v=0kj8KhGhXmw

https://www.youtube.com/watch?v=809Flscl6Es

https://www.youtube.com/watch?v=Bkt1SjQQLgM