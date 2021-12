La cagliaritana Ditrizio è la migliore tra le pasticcerie sarde. La ha incoronata il Gambero Rosso nella recente guida Pasticceri&Pasticcerie 2022 che promuove ben otto locali sardi con Due Torte e un premio speciale, attribuito proprio al pasticcere Piero Ditrizio per la sua proposta che riesce a coniugare tradizione, innovazione e ricerca della materia prima.

La Ditrizio Pasticceria di Cagliari (via Crispi) conquista il punteggio più alto tra i locali sardi premiati con Due Torte: 86. A seguire Roberto Murgia Dolci in Corso di Alghero e Chez Les Negres di Cagliari con 85, La Piemontese, sempre a Cagliari, e La Dolce Vita di Ghilarza con 84. Infine 80 punti per Il Cigno Bianco di Golfo Aranci, Sechi dal 1906 di Sassari, e Lu Pasticciu di Porto Cervo.

