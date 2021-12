Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stanziato altri 33 milioni per la realizzazione della Ciclovia della Sardegna. Si tratta di fondi che arrivano dal PNNR, che andranno spesi nei prossimi quattro anni, arrivati grazie all’impegno della Regione Sardegna, del CIREM, dell’ARST, ma anche della FIAB Italia e della FIAB Cagliari che hanno fortemente creduto e sostenuto il progetto.

Eppure, le associazioni ciclistiche non nascondono la loro preoccupazione.

“Non possiamo negare di essere abbastanza preoccupati, perché a fronte di un budget complessivo di 360 milioni di euro per realizzare la Ciclovia della Sardegna, l’ente attuatore del progetto, l’ARST che appare in grossa difficoltà ad affrontare questa sfida enorme a causa della carenza di personale – si legge sul sito della Fiab Cagliari -. Infatti, se all’interno dell’Arst non sarà costituito un ufficio specialistico e strutturato sulla mobilità ciclistica che si occupi esclusivamente di questo progetto che, lo ripetiamo, consentirebbe alla Sardegna di fare un enorme salto di qualità nel settore del cicloturismo, il rischio è che gli sforzi fatti negli ultimi 10 anni vengano vanificati completamente. Non possiamo perdere questa occasione eccezionale. Serve agire con rapidità e pragmatismo per dare alla Sardegna un sistema cicloturistico regionale e capillare che attirerebbe milioni di cicloturisti da tutto il mondo e valorizzerebbe tutti i territori e le comunità della Sardegna”.

