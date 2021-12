Questa mattina intorno alle 8 un ragazzo di 14 anni rimaneva coinvolto in via Bandello, a Cagliari, in un sinistro stradale con una autovettura mentre attraversava la strada lontano dall’attraversanento pedonale.

Il ragazzo è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale Brotzu in codice rosso in prognosi riservata per poi essere inviato in Neurochirurgia per un intervento al capo.

