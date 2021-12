Si svolge domenica 26 dicembre la “Curri a Pirri po Santu Stevini”. Organizzata dalla Uisp – Comitato territoriale di Cagliari Aps, con il patrocinio del Comune e il contributo della municipalità di Pirri, l’appuntamento con la corsa podistica competitiva di 9 chilometri, la camminata ludico motoria di 3 e le corse promozionali per i bambini è al Parco Ex Vetreria.

Ci si ritrova alle 8 all’interno del Parco Ex Vetreria, dove fino alle 9 verranno prese le iscrizioni. Dopodiché si parte alle 9,30 con la corsa e la camminata. Alle 10,30 ci sarà la partenza delle corse dei bambini per finire alle 11 con la premiazione e l’estrazione dei premi per i partecipanti.

“Siamo felici per questi segnali di ripresa delle attività sportive”, ha detto la presidente Maria Laura Manca, esprimendo il convincimento del Consiglio della Municipalità. “Curri a Pirri è una manifestazione storica – ha aggiunto – e lo sport è una componente essenziale per la tutela della salute, sia fisica, che psicologica. In questo momento di difficoltà, rappresenta una risorsa preziosa e speranza verso il futuro”. L’invito è dunque quello di partecipare.

La manifestazione, spiegano gli organizzatori, si svolgerà nel rispetto delle norme di contenimento del Covid. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di certificazione verde valida, ad eccezione di quanti esentati per legge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it