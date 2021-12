Una donna di 70 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu in seguito ad un grave incendio scoppiato a seguito dell’esplosione di una bombola di gas in un appartamento a Sinnai. I Vigili del Fuoco hanno ricevuto la segnalazione intorno alle 10,30 inviando sul posto una squadra di pronto intervento dalla sede centrale con in supporto due autobotti ed un carro autorespiratori. La vittima dell’esplosione è stata trasferita al centro ustionati di Sassari.

Sempre a Sassari sarà trasportato anche un giovane rimasto ustionato in un’altra esplosione che si è verificata questa mattina in una mansarda in via del Redentore a Monserrato. L’incendio sarebbe stato causato da una fuga di gas. Il giovane, ustionato alle mani e alle braccia, non sarebbe in condizioni gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it