Il vescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi ha incontrato oggi le comunità di immigrati presenti nel territorio diocesano presso la sede istituzionale dell’Episcopio a Cagliari. All’iniziativa, intitolata “È Natale, il vescovo incontra gli immigrati”, hanno preso parte all’evento anche il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai e quello dell’Ufficio Migrantes padre Stefano Messina.

“È stata una magnifica esperienza con i rappresentanti delle principali comunità immigrate di diverse nazionalità – sono le dichiarazioni dell’Arcivescovo riportate dal sito Chiesa di Cagliari–. Questa mattina abbiamo avuto la possibilità di incontrarci come fratelli. Ci siamo riconosciuti diversi eppure uniti in un amore che tutti abbraccia. Un buon segno che ci fa ben sperare per il futuro”.

“Una tradizione davvero significativa – ha commentato don Lai. La Chiesa cattolica che attraverso il vescovo incontra i migranti di tutte le nazionalità, e alla luce del Natale il messaggio è quello del “benvenuto” e della fratellanza universale”.

Per padre Messina “dall’esperienza di questi giovani, venuti per porgere gli auguri al vescovo, emerge che rappresentano una risorsa per l’Italia e per l’Europa. Auspico – conclude -che possa continuare a svilupparsi una nuova mentalità che porti tutti ad essere cittadini del mondo”.

