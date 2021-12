Anche a Oristano, così come in diversi comuni dell’Isola, il sindaco Andrea Lutzu ha emanato un’ordinanza per reintrodurre l’obbligo di mascherina all’aperto a partire dal 23 dicembre. Di più, la Giunta comunale ha deciso di annullare la festa in piazza per la notte di Capodanno. “La Sardegna e Oristano in modo particolare vivono una condizione di vantaggio rispetto a tante altre zone d’Italia e d’Europa, ma è chiaro a tutti che il virus sta circolando sempre di più – ha affermato Lutzu -. Occorre adottare tutte le precauzioni e le misure utili a prevenire un aumento incontrollato dei casi. Dobbiamo anticipare il virus e difendere quelle libertà che in questi mesi siamo riusciti a riconquistare”.

“Sebbene a Oristano i casi sono ancora pochi – ha continuato Lutzu -, nelle ultime settimane abbiamo notato un aumento dei contagi tra i più giovani e questo è un dato che ci preoccupa. Così come ci preoccupano gli assembramenti incoraggiati dal clima di festa di questo periodo dell’anno. Sulla base di queste considerazioni la Giunta comunale ha deciso di sospendere i progetti già avviati per l’organizzazione della grande festa di San Silvestro. In piazza Roma si sarebbero dovuti esibire, tra gli altri, DJ Prezioso, uno dei più famosi e bravi animatori d’Italia, Lucido sottile e Benito Urgu. Artisti che avrebbero sicuramente richiamato migliaia di persone”.

Una scelta che mette al primo posto la salute pubblica dei cittadini. Il sindaco di Oristano, inoltre, invita tutti i suoi concittadini a fare la terza dose di vaccino anti-Covid.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it