Domenica 26 dicembre, alle ore 19, a Vallermosa nella Sala Teatro di Via Salvo D’Acquisto va in scena il grande Gospel internazionale di “Karla Jones & the Sound of Praise”. Il concerto – spettacolo, che animerà la sera di Santo Stefano, rappresenta la conclusione degli eventi organizzati in occasione del Festival Vivere La Terra, un’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” comprendente i Comuni di Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla P.I. BB. CC e organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Un saluto in grande stile al 2021 con i sette artisti che compongono un ensemble ricco di talento, esperienza ed energia, trascinato dalla voce della vocalist Karla Jones incanteranno il pubblico con un sound ricco di fede, soul and talent.

Karla Jones è un’artista, famosa a livello internazionale per essere una trascinante leader di Praise & workshop, una cantante talentuosa capace di entusiasmare le platee e gli stadi americani e che emozionerà sicuramente gli appassionati che domenica 26 dicembre parteciperanno allo spettacolo in programma nella Sala Teatro di Vallermosa. I Karla Jones & the Sound of Praise porteranno in scena tutto il loro ricco repertorio costituito da gospel tradizionale ma anche da alcuni grandi classici della Black music americana.

I prossimi appuntamenti del festival sono in programma a Siliqua, mercoledi 29 e giovedi 30 dicembre, con una due giorni ricca d’iniziative e di eventi con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio dei nuraghi mettendo in mostra la storia, le tradizioni e il fascino rurale delle comunità interessate.

