L’Aeronautica militare prevede in Sardegna, fino alla mezzanotte di oggi, 26 dicembre, un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni localmente intense e insistenti.

Lunedì 27 dicembre

Non cambiano le previsioni per lunedì 27 dicembre. In Sardegna è previsto un cielo molto nuvoloso con deboli piogge mattutine su quelle tirreniche.

Trenta dicembre e capodanno

Da giovedì 30 dicembre osserveremo l’estensione di un potente anticiclone che dovrebbe proteggere l’Italia – e la Sardegna – dall’arrivo di nuove perturbazioni anche durante il weekend di Capodanno. L’avvio del 2022 si preannuncia caratterizzato dal bel tempo e da un clima particolarmente mite per la stagione.

In molte zone comunque la nebbia ostacolerà la visibilità e impedirà al termometro di raggiungere valori particolarmente elevati. Secondo l’attuale tendenza meteo, nella notte di Capodanno nebbie diffuse e localmente fitte interesseranno anche diverse zone costiere e interne dell’Isola.

