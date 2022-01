Il ritorno del prezzo imposto per carburante ed energia in un periodo di pandemia potrebbe essere una soluzione? È quel che si chiede Angac-Confsal (Associazione nazionale gestori autonomi carburanti) in seguito al caro prezzi del settore in questione.

“L’incremento del livello dei prezzi – scrivono in una nota – risente di dieci anni di politiche monetarie non convenzionali, delle enormi manovre di stimolo post-Covid e (almeno per quanto riguarda l’energia) di uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta. Politiche portatrici in vari stati di una povertà diffusa e divaricazioni sociali insostenibili”.

“Il Governo Draghi – si legge ancora nella nota – ha firmato un’intesa con le farmacie per vendere le mascherine Ffp2 (appena rese obbligatorie sui mezzi pubblici e in vari altri luoghi) a 75 centesimi. Ci chiediamo perché il Governo non si applica e si impegna con lo stesso metodo, d’intesa con le compagnie petrolifere a calmierare i prezzi del caro carburante ed energia? Il prezzo imposto su determinati prodotti di prima necessità potrebbe essere una soluzione al fine di non creare una brusca frenata sulla crescita”.

