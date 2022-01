Con una balzo esponenziale di ricoveri in area medica la Sardegna si avvicina pericolosamente alla zona gialla. Non tanto per i contagi, oggi nettamente diminuiti rispetto a ieri. Nell’isola si registrano oggi 983 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4518 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24315 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (1 in più di ieri), ma aumentano vertiginosamente quelli ricoverati in area medica che arrivano a 216 (25 in più di ieri). 16778 sono i casi di isolamento domiciliare (312 in più di ieri). Si registrano 4 decessi: un uomo di 72 anni e uno di 84, residenti della provincia del Sud Sardegna e un uomo di 85 e uno di 87, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

L’altissimo balzo dei ricoveri in area medica, come detto, potrebbe far piombare la Sardegna in zona gialla. L’incidenza dei contagi, pur essendo uno tra i valori più bassi d’Italia, ha sforato da tempo anche nell’isola i 50 ogni 100 mila previsti dalla legge. A far stare tranquilla l’isola sono stati finora gli altri due parametri. Non tanto l’occupazione delle terapie intensive, finora rimasta proprio al limite della soglia fissata dal Governo. Quanto piuttosto i ricoveri in area medica per cui tale soglia era finora rimasta lontana di oltre 11 punti percentuali. Il dato di oggi (25 pazienti in più di ieri) potrebbe determinare il cambio di colore della nostra regione a partire dalla settimana prossima.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it