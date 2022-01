L’episodio è avvenuto a Pirri. L’anziana parente è rimasta senz’acqua in casa, così un pensionato cagliaritano di 70 anni, Enrico Bernardi, occupa la scalinata centrale del Comune. Il movito? “Disguidi con i documenti”, spiega all’Ansa. “Abbanoa non le allaccia l’acqua. Per fortuna la stanno aiutando i vicini con delle taniche. Ma non può andare avanti così”.

Ma non è tutto, Bernardi racconta di aver iniziato uno sciopero della fame e della sete finché il problema non verrà risolto. “Purtroppo sembra questo l’unico modo per farsi sentire”. Il settantenne non è nuovo ai gesti eclatanti in Municipio, dove più volte si è fatto sentire per richiamare l’attenzione sulla stabilizzazione dei precari.

